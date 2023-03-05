На Чернігівщині РФ уперше в цій війні застосувала проти України нові плануючі авіабомби УПАБ-1500В

Російська армія кілька тижнів тому вперше використала проти України нове й доволі небезпечне озброєння – керовані плануючі бомби УПАБ-1500В (індекс К029Б) вагою 1500 кг. Про це повідомляє профільне видання Defense Express із посиланням на власні джерела.

Перше застосування цього виду боєприпасів зафіксовано декілька тижнів тому проти одного з об'єктів на Чернігівщині. Зазначається, що на одному з уламків були залишки маркування, яке відповідає саме УПАБ-1500В.

Як повідомляється, ця бомба вперше була продемонстрована в експортній версії з індексом К029БЭ у 2019 році. Тоді ж було повідомлено, що вона вже пройшла випробування, поставлена на озброєння російських військ та отримала перші експортні замовлення.

«Висока загроза застосування УПАБ-1500В полягає у тому, що вона належить до плануючих, оснащена інерціальною та супутниковою системою навігації та має бойову частину вагою 1010 кг, призначену для ураження високозахищених об'єктів. Декларується, що бомба може скидатися за 40 км від цілі, для чого носій має піднятися на висоту у 14 км», – зазначило видання.

ГНПП «Регион» демонструвало й менший за калібром боєприпас УПАБ-500В (індекс К08Б), який є зменшеною копією УПАБ-1500В та має вагу 505 кг, з яких 390 кг припадає на бойову частину при збереженні інших особливостей.

Водночас видання зазначає, що використання плануючих бомб з боку російської окупаційної армії має поодинокий характер, оскільки забезпечення високої дальності польоту потребує від російських пілотів досягнення значної висоти, що спрощує виявлення цілей та можливостей ураження носія.