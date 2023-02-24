Речниця ОК «Південь» Наталія Гуменюк прокоментувала тривалу відсутність у Чорному морі російських ракетоносіїв «Калібрів»

Відсутність російської активності в Чорному морі свідчить, що окупанти шукають нову тактику дій. Зокрема, є ймовірність застосування дронів Shahed протягом дня. Про це в ефірі національного телемарафону в п’ятницю, 24 лютого, сказала начальниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк.

«Не спостерігаючи активності в морі, ми можемо сказати, що вони вишукують нову тактику. Цілком імовірне застосування "Шахедів" сьогодні протягом дня, абсолютно не виключена і ракетна атака. Крім того, можемо сказати, що, усвідомлюючи, що ми зосереджені на датах 23-24 лютого, ворог може вичекати цей період і завдати удару, коли нібито всі видихнуть і скажуть: усе, річниця пройдена, далі за звичним графіком. Цілком імовірно, що вони можуть дочекатися і цього періоду, як момент психологічного тиску», – заявила Гуменюк, яку цитує «Українська правда».

Крім того, Гуменюк повідомила, що російське корабельне угруповання у Чорному морі скоротилося на ще одну одиницю. За її словами, кораблі перебувають у пункті базування, де укриваються від шторму.

«Це говорить про те, що спостерігати за надводною обстановкою будемо ще пильніше, оскільки вже протягом кількох діб ракетоносіїв на службі в Чорному морі не зафіксовано. Це може свідчити про їх підготовку в пунктах базування для того, щоб спорядженими вийти на виконання бойової роботи», – наголосила вона.

Нагадаємо, раніше в Повітряних силах ЗСУ попереджали про те, що росіяни з нагоди роковин повномасштабного вторгнення можуть вдатися до нестандартних атак. У свою чергу керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов казав, що росіяни в цей період можуть завдати «невеликого ракетного удару».