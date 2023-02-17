Речниця ОК «Південь» Наталія Гуменюк розповіла про повістки і мобілізаційний ресурс

В Україні є потреба в мобілізаційному ресурсі, оскільки на фронті є підрозділи, яким необхідна ротація, однак наразі спостерігається падіння ентузіазму у людей мобілізаційного віку. Про це сказала керівниця прес-центру оперативного командування «Південь» Наталія Гуменюк в інтерв’ю «Радіо Свобода».

«Є абсолютна потреба (у мобілізаційному ресурсі - ред.), оскільки всі ми співчуваємо і спостерігаємо за новинами з фронту, розуміємо, що коїться, наприклад, на сході, що там підрозділи дійсно перебувають довготривалий час в таких складних умовах, і вони дійсно потребують відновлення. Тобто виведення з зони активних бойових дій, перебування певний час на спокійнішій території, відновлення сил і повернення на позиції. Для цього і формується мобілізаційний ресурс. Наразі ми спостерігаємо все ж таки падіння ентузіазму у цієї категорії населення, які вже, як то кажуть, зрозуміли для себе, що можуть цілком і в умовах війни співіснувати в цивільному житті і не поспішають прийти до центру комплектування, надати про себе дані», – сказала Гуменюк.

Як наголосила речниця ОК «Південь», українське законодавство про мобілізацію спирається на підвищену свідомість громадян, на те, що кожен чоловік мобілізаційного віку буде періодично приходити в центр комплектування, поновлювати про себе інформацію, проживати за місцем реєстрації і з’являтися за повісткою. Однак вона констатувала, що дехто не проживає за місцем реєстрації, а, крім того, дуже багато людей уникають цього свідомо. Наталія Гуменюк вважає, що, крім плану мобілізаційного ресурсу, є прогалини у законодавстві, які ускладнюють його виконання.

Водночас речниця ОК «Південь» укотре наголосила, що отримання повістки не означає негайного відправлення на фронт.

«Це, знов-таки, розганяння пропагандистськими джерелами такого наративу, що відразу схоплений на вулиці опиняється в окопі. Це абсолютна неправда. Оскільки, дійсно, перше – це вивірення даних людей, далі проходження за потреби медичної комісії, якщо ці дані недосконалі, а є така потреба. У ході вже цієї комісії може виявитися, що людина не підлягає мобілізації. Далі – уточнення обставин, які можуть стати підставою для відтермінування. Багато хто має бронь, багато хто має трьох дітей і є опікуном, тобто має законні підстави для того, щоб не опинитися в мобілізаційному ресурсі. Але для з’ясування цього всього необхідно з’явитися в ТЦК і подати про себе дані. Не сперечатися, а поставитися з розумінням до цього, що в принципі центри комплектування вийшли назустріч вам. Дуже багато хто, до речі, каже: а я не знав, що треба з’являтися і поновляти [інформацію про себе]», – додала гуменюк.