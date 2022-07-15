Підтвердження з боку ЗСУ про те, що вони вдарили по складах на Луганщині, наразі не було

У тимчасово окупованій Кадіївці (ворог називає її Стаханов) Луганської області вдарили по російському складу з боєприпасами. Відповідні фото та відео публікують очевидці у соцмережах.

Про «прильоти» в ніч на п'ятницю, 15 липня, повідомили мешканці окупованого міста.

На відео можна побачити пожежу на об'єктах в окупованому місті та почути звуки розривів, які, найімовірніше, свідчать про детонацію боєприпасів.

Зазначимо, що підтвердження з боку ЗСУ про те, що вони вдарили по складах на Луганщині, наразі не було.

Як пише УНІАН, офіційна версія пожежі, за словами російських окупантів, – горіння селітри. Така ж версія від окупантів звучала, коли сталися вибухи боєприпасів у Новій Каховці.