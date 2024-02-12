Олександр Галій з перших пішов на співпрацю з окупантами

У тимчасово окупованому Бердянську ліквідували місцевого колаборанта Олександра Галія, який один із перших пішов на співпрацю з росіянами. Про це повідомили в Бердянській міській військовій адміністрації 11 лютого.

«Ліквідація зрадників України на тимчасово окупованих територіях Запорізької області триває. Так у Бердянську 10 лютого раптово пішов із життя місцевий підприємець-колаборант Олександр Галій, який одним із перших пішов на співпрацю з російськими загарбниками», – йдеться у повідомленні.

Як повідомляється, ще до повномасштабного вторгнення Росії у лютому 2022 року Галій займався переробкою сміття та продажем тютюнових виробів, однак після окупації Бердянська почав допомагати росіянам прибирати до рук бізнес та майно жителів міста, паралельно доповідаючи окупаційній владі про українських патріотів.

Як інформував ZAXID.NET, нещодавно СБУ та поліція затримали у Львові 27-річного колаборанта, який допомагав росіянам ув'язнювати українців на тимчасово окупованій частині Запоріжжя. Зловмисник працював в окупаційній «поліції» та брав участь в затриманні місцевих учасників руху опору.