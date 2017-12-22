В окупованому Криму люди блокували військові КАМАЗи російських силовиків

Інцидент трапився поблизу міста Керч

Жителі села Золотого неподалік від Керчі вступили в конфлікт з російськими силовиками, які зробили спробу зайняти територію поряд з приватними земельними ділянками біля морського узбережжя. Про це повідомляє «Крим.Реалії».

«Керченські ЗМІ публікують відео, на якому селяни перегороджують дорогу військовій техніці і вимагають від людей у військовій формі, які приховують свої обличчя, назвати себе або відомство, яке вони представляють», – йдеться в повідомленні.

«Ми взагалі нічого не знаємо - хто ви, навіщо ви сюди прийшли? Ти нас чуєш, Путін? Почуй нас!», – кричить чоловікам в камуфляжі жінка на відео.

Як повідомляє сайт «Керч ФМ», одній з місцевих жительок стало погано, їй викликали «швидку».

Селяни стверджують, що російські прикордонники мають намір встановити на території Золотого радіолокаційну станцію, проте їм не показали дозвільної документації на проведення будівельних робіт, встановлення станції та землевідведення.