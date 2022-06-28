Бойовики кажуть, що внаслідок пожежі є багато поранених

В окупованому Перевальську у Луганській області горить військова база окупаційних російських військ, повідомив Центр стратегічних комунікацій ЗСУ.

«У тимчасово окупованому Перевальську зафіксовано “бавовну” (так українці іронічно називають вибухи, кепкуючи з російського слова “хлопки”, яким там часто називають реальні вибухи) та задимлення. Задимлення проходить не на складі БК, а в розташуванні особового складу. Ніхто не сумнівається, що понапивалися росіяни і понакурювалися, де не належить. Адже Перевальськ за 60 км від позицій ЗСУ. Або…», – йдеться у повідомленні.

сьогодні прилетіло в Перевальск,Точка У вже не модна ,зараз модно РСЗО М142 HIMARS.

"Говорят на РМЗ раненые есть, очень много машин военных повреждено,попало в базу,возле стенда и ещё куда-то. Там сейчас скорая,пожарки и дороги перекрыты " pic.twitter.com/OLngUqp53d — garuda 64 (@64_garuda) June 28, 2022

Попередньо, удар був завданий по ремонтному заводу, на якому перебувала велика кількість військової техніки окупантів та склад з боєприпасами. Російський терорист, «екс-міністр ДНР» Ігор Гіркін (стрєлков) повідомив, що у «базу солдатів» влучила ракета – дуже багато поранених, пише «Бабель».

Керівництво так званої «ЛНР» підтвердило удар. Луганські бойовики вважають, що по позиціях росіян вдарили американські РСЗВ HIMARS, передані Україні.

Українська сторона офіційно удар поки не підтвердила і не спростувала.