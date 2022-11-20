Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк повідомив, скільки ще зброї потребує Україна для перемоги у війні з Росією. Про це він розповів у інтерв’ю France24.

Зокрема, за його словами, Україні потрібно 150-200 танків та 100 артилерійських систем. Він закликав союзників збільшити поставки західної зброї, що особливо необхідно взимку.

«Україні потрібно ще 150-200 танків, близько 300 одиниць бронетехніки, 100 артилерійських систем, 50-70 ракетних систем залпового вогню, а також 10-15 протиракетних систем, щоб закрити небо», – сказав Михайло Подоляк.

Він додав, що американські ракети ATACMS з дальністю дії 300 км пришвидшили кінець війни, дозволивши Україні знищити великі військові склади, розташовані в глибині окупованих територій.

Нагадаємо, що за підсумками зустрічі «Рамштайн-7» Україна отримає від заходу ППО, артилерію та снаряди. Загальна вартість допомоги становить близько 700 млн доларів.