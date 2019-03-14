В останній день березня у Львові відбудеться загальноміська молитовна хода

У Хрестопоклонну неділю, 31 березня, вулицями Львова пройде щорічна загальноміська молитовна Хресна Дорога. Усіх львів’ян та гостей міста запрошують долучатись до спільної молитви. Як повідомили у прес-службі ЛМР, розпочнеться молитовний захід у храмі св. Архистратига Михаїла, що на вул. Винниченка, 22). Відтак, учасники ходи пройдуть вулицями Львова до Архикатедрального собору св. Юра. Детальнішу інформацію буде повідомлено згодом.

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