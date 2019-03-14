В останній день березня у Львові відбудеться загальноміська молитовна хода

СуспільствоОльга Гринько, 14 березня3082

До теми

В останній день березня у Львові відбудеться загальноміська молитовна хода
фото прес-служби ЛМР

У Хрестопоклонну неділю, 31 березня, вулицями Львова пройде щорічна загальноміська молитовна Хресна Дорога. Усіх львів’ян та гостей міста запрошують долучатись до спільної молитви.

Як повідомили у прес-службі ЛМР, розпочнеться молитовний захід у храмі св. Архистратига Михаїла, що на вул. Винниченка, 22). Відтак, учасники ходи пройдуть вулицями Львова до Архикатедрального собору св. Юра.

Детальнішу інформацію буде повідомлено згодом.

Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

До теми

Ходу вірян УГКЦ зі свічками до Зарваниці зняли з висоти пташиного польоту. Відео дня ZAXID.NET
Центром Львова пройшла багатотисячна молитовна хода ZAXID.NET
powered by lun.ua
Пропозиції партнерів
Загрузка...
Останні новини
більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання не нижче першого абзацу на "Zaxid.net" — обов’язкові. Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди "Zaxid.net". Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами. Усі права захищені. © 2005—2019, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», "Zaxid.net".

Рубрики

Читай нас

Редакція

Made by
Залиште відгук