Цьогоріч команда громадської організації «Студія розвитку туристичного іміджу малих міст» (Town Image Studio), що спеціалізується на втіленні інноваційних культурних ініціатив, працювала над реалізацією проєкту «Іммерсивна культурна спадщина Острога» за підтримки Українського культурного фонду.

Всього за чотири місяці команда проєкту створила 3D реконструкцію вигляду головних туристичних локацій Острога - Замкової гори та Луцької вежі – станом на кінець XVI століття. Для створення 3D реконструкції було опрацьовано десятки архівних фото та картин із зображенням міста XIX століття, а також проведено консультації істориками. Окрім команди громадської організації, у реалізації проєкту взяв участь викладач кафедри економіко-математичного моделювання та інформаційних технологій НУ «Острозька академія» Володимир Місай та виконуючий обов’язки директора Державного історико-культурного заповідника м. Острог Андрій Брижук.

Результати культурної ініціативи буди представлені для громадськості Острога 7 листопада в Музеї книги та друкарства, а 8 листопада – в Дубні в тронній залі Дубенського замку. Місцеві жителі та гості міста через окуляри віртуальної реальності змогли здійснити віртуальну прогулянку по Замковій горі XVI століття, щоб побачити як виглядало це знакове місце 500 років тому, та оцінити, що змінилося та збереглося до нашого часу. Також була надана можливість віртуально потрапити в Луцьку надбрамну вежу та пройтися її дерев’яними галереями так, як це колись робила охорона міста.

«Завдяки оцифруванню та 3D моделюванню ми відтворили вигляд головних архітектурних пам’яток міста у вигляді, який вони мали в період XVI-XVII ст. Сьогодні частина цих споруд або перебудована або повністю зруйнована, тому 3D реконструкція – це найбільш цікава та ефективна можливість показати ці архітектурні комплекси такими, якими їх бачили князі Острозькі. Звісно, нам сьогодні відома далеко не вся інформація про ці споруди, тому не обійшлося без логічних припущень. Однак інноваційних формат дозволяє нам, за необхідності, вносити корективи», – зазначає менеджерка проєкту Олеся Гощук .

Переглянути 3D реконструкцію можна в Острозі через окуляри віртуальної реальності, що передані громадською організацією в Острозький замок та музей книги і друкарства. Також вони доступні в Центрі креативних індустрій Острога, що створений командою Town Image Studio минулого року. З відеооглядом 3D реконструкції можна ознайомитися на ютуб-каналі організації.

Реконструкція є інноваційним доповненням до екскурсії та дасть можливість краще зрозуміти як же ж виглядало місто Острог в княжий період. Організатори сподіваються, що проєкт надихне всіх, хто цікавиться української історією та культурної спадщиною приїхати до Острога, відвідати музеї та отримати унікальний досвід як реальної, так і віртуальної подорожі містом.

Ще одним проєктом Town Image Studio, що реалізований за підтримки Українського культурного фонду, є «3D екскурсія Острогом XVI ст.». Це унікальна можливість за 8 хвилин пройти екскурсію десятьма цікавими локаціями міста, почути цікаві історії та побачити архітектурну спадщину міста в її першопочатковому вигляді. 3D екскурсія також доступна на ютуб-каналі Town Image Studio.