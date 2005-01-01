В озері біля Львова потонув 41-річний чоловік

Причиною загибелі на воді, ймовірно, став напад судоми

У п'ятницю, 1 червня, близько 19:00 в с. Муроване біля Львова втопився 41-річний чоловік. За інформацією прес-служби Національної поліції, загиблий виявився мешканцем сусіднього Кам'янка-Бузького району.

За однією з версій, причиною загибелі могла стати недуга чоловіка. Він хворів на епілепсію і під час купання у нього стався судомний напад.

За останній місяць це вже шостий випадок загибелі на воді у Львівській області, хоча офіційно купальний сезон відкрили лише 1 червня.