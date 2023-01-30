Поранених після вибуху в мечеті пакистанського міста Пешавар перевозять до лікарень, 30 січня 2023

Щонайменше 32 людини людей загинули і щонайменше 147 отримали поранення в результаті вибуху, який стався в мечеті у пакистанському місті Пешавар. Серед загиблих є велика кількість поліцейських.

Як пише BBC, вибух стався під час післяобідньої молитви в північно-західному місті поблизу кордону країни з Афганістаном близько 13:30 за місцевим часом. Вибух стався, коли у мечеті зібралися віряни. Частину будівлі було зруйновано. За словами представників місцевої влади, під завалами залишилися люди. Постраждалих доставили до місцевих лікарень, серед них є люди у важкому стані.

Представник влади сказав, що серед загиблих – багато поліцейських. Він припустив, що метою нападу була поліція.

За інформацією Reuters, теракт скоїв терорист-смертник, який підірвав себе в мечеті. Агенція зазначила, що в Пешаварі діють ісламські бойовики й додала, що наразі жодне угруповання не взяло на себе відповідальність за теракт.

Додамо, що у березні минулого року Пешавар став об'єктом ще одного вибуху, внаслідок якого загинули десятки людей у шиїтській мечеті.

Нагадаємо, ввечері 27 січня терорист відкрив стрілянину біля синагоги в Єрусалимі, тоді загинули семеро людей, зокрема – громадянка України.