21-річний палестинець влаштував стрілянину в Єрусалимі, внаслідок якої загинуло семеро людей

Унаслідок теракту, який трапився 27 січня у Єрусалимі, загинула українка. Про це повідомили у посольстві України в Ізраїлі.

«Терор і насильство проти мирного населення, проти дітей, неприпустимі. Із сумом повідомляємо, що серед невинних жертв є громадянка України. Висловлюємо глибокі співчуття родинам загиблих та молимося за повне одужання поранених», – йдеться в повідомленні.

Як повідомляв ZAXID.NET, 27 січня біля синагоги в Єрусалимі 21-річний палестинець, який проживав у таборі біженців, влаштував стрілянину. Член терористичної організації ХАМАС відкрив вогонь по людях, які виходили з синагоги після п'ятничної вечірньої молитви. Відомо про сімох загиблих і 10 поранених.

Правоохоронці вбили терориста під час спроби втекти на автомобілі. Терористи з ХАМАСу заявили, що цей теракт був помстою за ізраїльську військову операцію в Дженіні, внаслідок якої дев’ятеро палестинців загинули, ще 20 отримали поранення.