Терорист намагався втекти від сил безпеки на автомобілі, його вбили

Терорист влаштував стрілянину біля синагоги в ізраїльському Єрусалимі, внаслідок чого загинули щонайменше семеро людей, ще десятеро отримали поранення, повідомляє The Jerusalem Post.

Терорист відкрив вогонь по людях, які виходили з синагоги після п'ятничної вечірньої молитви. Повідомляється, що він був членом терористичної організації ХАМАС.

Інцидент стався у п'ятницю, 27 січня біля синагоги в районі Неве Яаков.

Правоохоронці вбили терориста під час спроби втекти на автомобілі. Зараз вони обшукують територію, є підозра, що в нього були спільники.

«Один з відвідувачів синагоги розповів, що поліція не приїжджала на місце події впродовж 20 хвилин. вони не повірили тим, хто телефонував, і подумали, що шум походить від пострілів у повітря з прилеглих районів східного Єрусалима», – йдеться в публікації.

Водночас речник поліції сказав, що правоохоронці затримали терориста впродовж п'яти хвилин після отримання першого повідомлення про стрілянину.

На місце теракту прибули медичні бригади, які надають допомогу постраждалим.

Терористи з ХАМАСу заявили, що цей теракт був помстою за ізраїльську військову операцію в Дженіні, внаслідок якої дев’ятеро палестинців загинули, ще 20 отримали поранення.