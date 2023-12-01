14 пасажирів рейсового автобуса не постраждало

Неподалік Бучача на Тернопільщині увечері 1 листопада сталася аварія. Зіткнулися рейсовий автобус, який прямував в Івано-Франківськ, та авто швидкої медичної допомоги. Внаслідок ДТП фельдшерку затисло в салоні.

Аварія сталася о 19:35 в селі Підзамочок Бучацької громади Чортківського району. В ДТП зіткнулися рейсовий автобус марки Іsuzu, що рухався маршрутом Івано-Франківськ – Підволочиськ, з автомобілем екстреної медичної допомоги Citroen.

«На момент дорожньо-транспортної пригоди в автобусі перебувало 14 пасажирів. Жоден із них не постраждав, однак травмувалась фельдшерка екстреної медичної допомоги. Жінка опинилася заблокована в понівеченому авто», – повідомили в ДСНС Тернопільщини в п’ятницю, 1 грудня.

Щоб витягнути лікарку з автомобіля очевидці на місце пригоди викликали рятувальників. Працівники рятувальної частини з міста Бучач застосували спецінструменти, вивільнили постраждалу і передали медикам для подальшої госпіталізації. Жінку завезли в реанімаційне відділення Бучацької опорної лікарні.

Поліція з'ясовує причини ДТП, однак очевидці повідомляють про сильну ожеледицю на дорогах

Правоохоронці наразі внесли факт ДТП в ЄРДР за ч. 1 ст. 286 КК України (Порушення правил дорожнього руху, що призвело до травмування людей). Поліцейські будуть розслідувати причини аварії.

Однак очевидці в Бучацькій громаді повідомляють про сильну ожеледицю на дорогах. Житель Бучача, громадський діяч Роман Довбенко в себе не сторінці в Facebook розповів, що лише за останні три години в громаді сталося три серйозні ДТП. Окрім того, об’їзну дорогу в районному містечку заблокували кілька десятків фур, які не можуть виїхати на гору за через ожеледицю. Затор утворився в напрямку Монастириської та Івано-Франківська.