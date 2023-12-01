Аварія сталася неподалік села Трибухівці

На Тернопільщині 1 грудня трапилася дорожньо-транспортна пригода з потерпілими. Важкі травми отримали водій та пасажир автомобіля Volkswagen Sharan. За повідомленням громадського діяча Романа Довбенка, один із постраждалих – військовослужбовець.

Аварія сталася близько 9:30 ранку на дорозі неподалік від села Трибухівці Бучацької громади. Водій автомобіля Volkswagen Sharan не впорався з керуванням і в результаті цього автівка злетіла в кювет та перекинулася. На місце ДТП очевидці викликали правоохоронців та бригаду швидкої допомоги. Лікарі оглянули водія і пасажира, і госпіталізували їх з важкими травмами в Бучацьку опорну лікарню.

«Поліцейські оглянули місце аварії. Опитали кермувальника, попередньо він тверезий. Попередня причина ДТП – водій не впорався з керуванням на засніженій дорозі», – повідомили в поліції Тернопільщини в п’ятницю, 1 грудня.

За інформацією громадського активіста Романа Довбенка, за кермом автомобіля перебував військовослужбовець. Він та його пасажир сильно травмовані.

В поліції наразі вирішують питання про внесення факту ДТП в ЄРДР відповідно до ст. 286 КК України (Порушення правил дорожнього руху, що призвело до травмування людей). Також правоохоронці закликають водіїв бути обережними та уважними за кермом під час складних погодних умови, дотримуватися дистанції та не перевищувати швидкість.