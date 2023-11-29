Аварія трапилась 28 листопада на трасі Львів – Луцьк у селі Сабанівка Червоноградського району

У вівторок, 28 листопада, на трасі Львів – Луцьк легковик в’їхав у дерево, через що троє пасажирів були травмовані, зокрема 5-річний хлопчик та немовля. Про це повідомили у Нацполіції Львівщини.

Як вказано у повідомленні правоохоронців, аварія трапилась близько 15:40 на трасі Львів – Луцьк у селі Сабанівка Червоноградського району. Як попередньо встановили правоохоронці, водій легковика Mercedes, 36-річний львів’янин, не впорався з керуванням – автомобіль виїхав за межі проїзної частини та зіткнувся з деревом. Внаслідок ДТП тілесні ушкодження отримали троє пасажирів Mercedes – 23-річна жінка, 5-річний хлопчик та немовля, також хлопчик віком один рік. Усі потерпілі жителі Львова, вони були доставлені у лікарню.

За фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) ККУ. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті - обмеження волі на строк до трьох років, з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років. Поліцейські встановлюють обставини події.