Чоловік в суді визнав свою вину і зазначив, що ДТП сталася не з його навмисних дій

В Тернополі водія за смертельну ДТП засудили до 7 років позбавлення волі та конфіскували водійські права терміном на три роки. Кермувальник раптово виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся з автомобілем ВАЗ, в якому перебувало подружжя. Від удару на місці аварії загинув чоловік, а його жінка померла від отриманих травм в лікарі.

Під час досудового слідства правоохоронці встановили, що обвинувачений, уродженець Миколаєва, близько 20:20 21 січня 2022 року їхав на автомобілі марки Toyota Camrу по об’їзній дорозі на вулиці Будного в Тернополі. Кермувальник не обрав безпечної швидкості, і проїжджаючи неподалік території ТОВ «Білий замок», різко виїхав на зустрічну смугу руху. Там авто Toyota Camrу зіткнулося з автомобілем ВАЗ-21101, яким керував тернополянин. Внаслідок зіткнення водій ВАЗ загинув на місці пригоди, а його пасажирка отримала важкі травми. Швидка допомога доправила жінку в міську лікарню. Однак від травм голови та грудної клітки постраждала померла в медзакладі.

«Допитаний під час суду обвинувачений свою вину у вчиненні правопорушення визнав частково. Чоловік щиро розкаявся та пояснив, що дійсно 21 січня 2022 року ввечері в темну пору доби їхав на автомобілі Toyota Camrу з м. Миколаєва до Львова по своїх справах. В машині з ним також перебувало ще двоє людей», – йдеться у вироку Тернопільського міськрайонного суду від 27 листопада.

Обвинувачений в суді додав, що на об’їзній дорозі в Тернополі попереду нього їхав автомобіль білого кольору. В один момент це авто різко загальмувало та вивернуло на іншу смугу. В той момент він також загальмував, однак не зміг так само швидко від’їхати і тому відбулося зіткнення із автомобілем ВАЗ 21101, що і стало причиною ДТП.

Обвинувачений також зазначив, що після того, як сталася аварія, він намагався допомогти постраждалій жінці, яка опинилася під автомобілем. Він разом з іншими людьми витягнули її та передали медикам.

В суді чоловік попросив його суворо не карати, оскільки аварія відбулася із ненавмисних його дій та зазначив, що вперше притягується до кримінальної відповідальності.

Тернопільський міськрайонний суд жителя Миколаєва визнав винуватим у вчиненні ДТП та призначив йому покарання у вигляді 7 років позбавлення волі, з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк – 3 роки. Також винуватець має відшкодувати майже 19 тис. грн комунальному підприємству «Тернопільська міська комунальна лікарня швидкої допомоги» за стаціонарне лікування загиблої жінки. На вирок суду може бути подана апеляційна скарга.