Бродівський районний суд Львівщини визнав винним у вчинення п’яної ДТП Василя Худика. Нетверезий чоловік не впорався з керуванням, через що авто перекинулось і загинув його батько, який їхав у машині як пасажир. Василю Худику призначили п’ять років тюрми.

Як вказано у вироку суду, якиу винесли у листопаді 2023 року, аварія трапилась 23 серпня між населеними пунктами Лагодів та Сидинівка біля Бродів. Військовий Василь Худика керував автомобілем ВАЗ – 21093 у нетверезому стані, перевищив швидкість, втратив контроль над автомобілем і він виїхав за межі дороги та перекинувся. Пасажир авто, батько Василя Худика, загинув від отриманих травм.

У суді Василь Худик визнав свою провину. Справу розглянув суд, який дослідив усі матеріали справи та особу обвинуваченого, зокрема, що Василь Худик з березня 2022 року перебуває на військовій службі та брав участь у стримуванні військової агресії РФ.

Суддя Тетяна Марків визнала Василя Худика винним у вчинення смертельної ДТП у нетверезому стані. Йому призначили п’ять років тюрми з п’ятирічною забороною керувати транспортними засобами. На вирок ще може бути подана апеляція.