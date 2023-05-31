У Росії будують гігантські комплекси для сортування й зберігання трупів ліквідованих на війні проти України окупантів. Про це повідомила прес-служба Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

Масштабні комплекси для сортування, аналізу й зберігання трупів ліквідованого на війні проти України особового складу росіяни будують у Курську та Ростові-на-Дону.

За інформацією ГУР, площа кожного об’єкта – понад 4 тис. м². Комплекси мають включати пункти для проведення слідчих дій та досліджень над тілами, рефрижераторні з холодильними камерами на 1000 місць, склади з трунами та похоронними декораціями і «скорботні зали».

Закладена вартість будівництва комплексу у Ростові-на-Дону, за інформацією української розвідки, становить близько 600 млн рублів [близько 180 млн грн], у Курську – понад 800 млн рублів [близько 240 млн грн]. Вартість рефрижераторного обладнання оцінюється у понад мільярд рублів для кожного комплексу.

На думку ГУР, Росія уже не здатна приховувати масштаб втрат особового складу у війні проти України, а будівництво вказаних комплексів на території РФ підтверджує факт, що «путінський режим посилає свою окупаційну армію на смертельний конвеєр, але не справляється з потоком загиблих».