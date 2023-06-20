Денис Мурига та його адвокатка на суді в Ростові-на-Дону, листопад 2022

Затриманого заступника командира підрозділу батальйону «Айдар» Дениса Муригу в Росії засудили до 16 років колонії суворого режиму, повідомило у вівторок, 20 червня, «Настоящее время». Вирок ухвалив Південний окружний військовий суд, розташований у Ростові-на-Дону.

В Росії українського військового визнали винним нібито в «організації незаконного збройного формування» та «проходженні навчання з метою здійснення терористичної діяльності».

В кінці травня 2022 року Росія внесла Муригу до списку «екстремістів та терористів». 19 травня Ленінський районний суд Ростова-на-Дону розпочав розгляд справи Дениса Муриги. Російські прокурори просили заарештувати бійця за підозрою щодо участі у «незаконному збройному формуванні».

39-річного Дениса Муригу затримали в березні 2022 року, коли він нібито намагався в'їхати до Ростовської області «під виглядом біженця». Сам боєць родом із Криму, але жив на Луганщині. Має подвійне громадянство. Йому інкримінують підрив моста на Луганщині, який відбувся в березні 2015 року, внаслідок чого загинули двоє представників окупаційної міліції.

Нагадаємо, що в середу, 14 червня, у Ростові-на-Дону розпочалося судилище над 22 військовополоненими полку «Азов». Їм загрожує покарання від 15 років до довічного ув’язнення. Їх звинувачують у причетності до «терористичної організації» та участі в акціях із «повалення російської влади» в Донецькій області.