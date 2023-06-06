Богдана Зізу засудили до 15 років увʼязнення в колонії

Російський суд у Ростові-на-Дону засудив до 15 років увʼязнення в колонії загального режиму вуличного художника із Євпаторії Богдана Зізу. Про це 6 червня повідомило видання «Ґрати».

16 травня 2022 року чоловік облив синьою і жовтою фарбами двері міської адміністрації та кинув у будівлю коктейль Молотова. Таким чином художник виступав проти російської агресії в Україні.

Зізу звинуватили у скоєнні теракту, загрозі скоєння теракту та закликах до тероризму через відеозвернення, яке він записав під час акції протесту. Його не змогли затримати відразу, але потім вирахували на камерах спостереження. Прокурор просив для художника 18 років увʼязнення.

Після затримання у кримських ЗМІ та Telegram-каналах зʼявилося відео, на якому Зіза визнав, що провів акцію в Євпаторії, вибачився за неї та сказав, що готовий «спокутувати свою провину непосильною працею». На суді Зіза оголосив голодування від 10 червня, вимагав позбавити його російського громадянства та звільнити з російських вʼязниць усіх українських політвʼязнів.