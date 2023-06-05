Російські окупаційні сили відкрили неофіційний слідчий ізолятор у селі Чонгар Херсонської області, куди переводять частину політв’язнів із Криму, повідомив уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець у Telegram.

«У селі Чонгар Генічеського району Херсонської області російські загарбники відкрили неофіційний слідчий ізолятор. За інформацією "Кримської правозахисної групи", туди переводять частину політв’язнів із Криму. Як зазначається, туди вже перевели частину політичних вʼязнів, яких утримували у СІЗО №2 Сімферополя. Також там тримають людей, яких затримали з політичних мотивів у Херсонській та Запорізькій областях», – написав Лубінець у своєму Telegram-каналі.

За словами омбудсмена, зокрема, в новому СІЗО – близько 10 затриманих за підозрою в участі в кримськотатарському батальйоні ім. Номана Челебіджіхана. Загалом, в Криму та Росії утримують 181 політв’язня. Він наголосив, що таке утримання осіб є незаконним.

«Це порушення прав і свобод людини зі сторони окупаційної адміністрації. Всі незаконно ув’язнені, які перебувають у місцях несвободи через сфальсифіковані звинувачення, мають бути звільнені», – додав він.

Як зазначає «Радіо Свобода», нещодавно правозахисна організація «Крим SOS» повідомляла, що з початку окупації Росією Криму щонайменше 18 людей отримали вироки за участь у кримськотатарському батальйоні. Багато затриманих отримали реальні терміни і вже відбувають покарання у російських в’язницях. Останній вирок оголосили 1 червня – кримчанин отримав два роки позбавлення волі.