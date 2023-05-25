Чоловік приїхав додому у переддень свого дня народження

Перший український політв'язень, який вийшов на волю в березні 2023 року, повернувся до рідного Івано-Франківська. З 2014 року 45-річний прикарпатець був ув'язнений у Сімферополі за участь у проукраїнському мітингу, повідомили у четвер, 25 травня, у прес-службі Об'єднання родичів політв'язнів Кремля.

Микола Шиптур полишив Росію 18 квітня, перетнувши грузинський кордон. Чоловік повернувся 24 травня до своєї родини, яка живе в Івано-Франківську. 26 травня перший український політв'язень святкуватиме 46-річчя.

«Неможливо словами передати всі ці відчуття. Тільки вчора нарешті добрався додому. Зараз займаюся приємними домашніми клопотами, відновлюю потихеньку документи та готуюся до свого дня народження, що буде вже завтра», – розповів Микола Шиптур.

Нагадаємо, Миколу Шиптура ув'язнили 9 березня 2014 року за участь у мітингу до 200-го дня народження Тараса Шевченка в Криму. Він відбував своє покарання у Сімферопольській колонії 9 років, а 9 березня 2023 року вийшов на волю, оскільки закінчився строк ув'язнення.

Одразу після звільнення Миколу Шиптура забрали співробітники російської міграційної служби. Після цього активіст не виходив на зв'язок. В об'єднанні повідомили, що Микола Шиптур має всі необхідні документи, які потрібні для перетину кордону.