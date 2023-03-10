Після звільнення з колонії Микола Шиптур не виходив на зв'язок

Активіст та перший український політв'язень Микола Шиптур вийшов на волю через 9 років після його ув'язнення в колонії Сімферополя. 45-річного чоловіка з Івано-Франківська затримали за участь у мітингу до 200-го дня народження Тараса Шевченка в Криму. Миколу Шиптура катували та змушували свідчити проти себе російські окупаційні служби.

Про звільнення активіста повідомило Об'єднання родичів політв'язнів Кремля в четвер, 9 березня. Микола Шиптур вийшов на волю, оскільки закінчився строк його ув'язнення, який тривав з 2014 року.

«Рівно 9 років тому, 9 березня 2014 року, Микола Шиптур був затриманий і ув'язнений за участь у проукраїнській акції, за що його переслідували представники так званої "самооборони Криму". Окупанти засудили Шиптура до 9 років колонії. Застосовуючи тортури, Миколу змусили свідчити проти себе. Своє незаконне покарання Шиптур відбував у колонії №1 Сімферополя в жахливих санітарних умовах», – повідомили у прес-службі об'єднання.

За даними об'єднання, одразу після звільнення Миколу Шиптура забрали співробітники російської міграційної служби. Після цього активіст не виходив на зв'язок. В об'єднанні повідомили, що Микола Шиптур має всі необхідні документи, які необхідні для перетину кордону.