На новій формі України зображені контури країни з окупованим Росією Кримом і вишиті написи «Слава Україні!» та «Героям Слава!»

Торгівлю сувенірної продукції до Євро-2020 в російському Санкт-Петербурзі перевірять на наявність форми збірної України. Про це повідомив російський «Интерфакс» із посиланням на проінформоване джерело в суботу, 12 червня.

Точки торгівлі до Євро перевірятимуться нібито на основні експертизи, яка «оцінювала форму збірної України щодо зазіхання на територіальну цілісність Російської Федерації». Зокрема, перевірятимуть і сувенірні лавки на стадіоні в Санкт-Петербурзі, де гратимуть Росія та Бельгія в суботу, 12 червня.

Інше джерело повідомило інформагентству, що форму всіх учасників Євро в Санкт-Петербурзі очікувати не слід, тим більше, якщо ця збірна не гратиме в цьому місті на груповій стадії.

Водночас співрозмовник не зміг відповісти, чи є в продажі у Санкт-Петербурзі форма України до Євро-2020. Відповісти на це питання не змогла і прес-служба організаційного комітету.

Що із новою формою збірної України

Збірна України з футболу презентувала нову форму, в якій вона зіграє на Євро-2020 року, 6 червня. На ній зображені контури України з окупованим Росією Кримом і вишиті написи «Слава Україні!» та «Героям Слава!». Дизайн форми обурив, зокрема, представницю МЗС Росії Марію Захарову й депутата Держдуми РФ Дмитра Свищова. Останній узагалі закликав УЄФА заборонити Україні грати в новій формі.

УЄФА не мала претензій до української форми, але після того, як нею обурилася Росія, асоціація вирішила переглянути своє рішення та попросила Україну прибрати напис «Героям слава!» з форми, оскільки вважає, що це гасло має політичний контекст.

Після скандального рішення УЄФА, прийнятого на підставі звернення росіян, УАФ затвердила «Слава Україні!» та «Героям слава!» футбольними гаслами. Вже 11 червня стало відомо, що УЄФА та УАФ досягли компромісу в цьому питання – УЄФА дозволила залишити на футболках гасло «Героям слава!» за умови, що воно буде розміщене з іншими національними символами.