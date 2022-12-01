Сигарети були заховані у вантажівці «Volvo»

У середу, 30 листопада, у пункті пропуску «Шегині – Медика» митники зупинили вантажівку «Volvo», у якій перевозили контрабандні сигарети. Майже 1200 безакцизних пачок були заховані під підлогою та у порожнинах вантажівки, повідомила прес-служба Львівської митниці.

Пізно ввечері середи, на кордоні з Польщею, під час огляду вантажівки «Volvo», митники виявили майже 1200 пачок сигарет без акцизних марок. Попри те, що 56-річний водій вантажівки не вказав у декларації, що має якийсь товар.

Під час огляду автомобіля працівники митного поста «Мостиська» виявили 1187 пачок цигарок. Серед них сигарети: «Compliment», «Lifa», «Marvel» і «NZ». Пачки були заховані в конструктивних порожнинах кабіни автомобіля та під декоративним покриттям підлоги у напівпричепі.

На 56-річного водія було складено протокол про порушення митних правил за ч.1 ст. 483 (Переміщення товарів через митний кордон України з приховуванням від митного контролю) Митного кодексу України. А товар у нього вилучили до рішення суду.