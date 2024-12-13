Жителі міста проголосували за перейменування

Депутати Тернопільської міської ради перейменували вулицю Бережанську на честь Героя України, загиблого командира роти батальйону 105 Окремої бригади Територіальної оборони Сергія Короля. За перейменування однієї із найзаселеніших вулиць також проголосували жителі міста. Спеціальне голосування провели напередодні сесії міськради.

Депутати Тернопільської міськради 13 грудня на черговому засіданні сесії ухвалили рішення про перейменування вулиці Бережанської в житловому районі «Дружба» на вулицю імені Сергія Короля. У вересні до міської ради звернулося командування двох військових частин А7170 та А7033 щодо перейменування. Також ухвалити це рішення просили родичі Героя України, загиблого військовослужбовця Сергія Короля. В місті оголосили опитування.

«Перед прийняттям рішення проводилось громадське опитування, яке тривало з 17 вересня до 17 листопада. Тернополяни голосували через електронний сервіс “е-Тернопіль. Портал мешканця” або мобільний додаток “е-Тернопіль”. У голосуванні взяли участь 2800 мешканців, із яких 2008 осіб (71,71%) підтримали перейменування, тоді як 792 (28,29%) висловилися проти», – повідомили в пресслужбі Тернопільської міськради в п’ятницю, 13 грудня.

Вулицю Сергія Короля буде внесено до Реєстру назв вулиць та інших геонімів Тернопільської міської територіальної громади.

Додамо, що Сергій Король – 52-річний український військовик, командир 2-ї роти 83-го батальйону 105 ОБрТрО, капітан Збройних сил України, позивний «Махно». Загинув 24 лютого 2023 року поблизу села Масютівка Куп’янського району Харківської області. 2 квітня 2024 року капітана 105 окремої бригади ТрО Сергія Короля посмертно нагородили орденом «Золота Зірка» і надали звання «Герой України». Нагороду від президента України Володимира Зеленського отримав батько героя.