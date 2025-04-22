Фонтан «Кульбабка» розташований біля колишньої пошти

У Тернополі з 22 квітня почали працювати фонтани. Наразі комунальники увімкнули лише три фонтани в центральній частині міста, решта – лише готують до роботи. В Тернопільській міській раді повідомили, що повноцінно сезон вуличних фонтані стартуватиме за тиждень.

Працівники комунального підприємства «Тернопільводоканал» уже ввімкнули три фонтани в центрі міста та на набережній Тернопільського ставу, повідомили в Тернопільській міській раді у вівторок, 22 квітня. Зокрема від ранку 22 квітня працює фонтан «Кульбаба», що розташований на вул. Чорновола біля колишньої будівлі головної пошти.

Ще один аераційний фонтан запрацював на набережній Тернопільського ставу. Цей фонтан відіграє не лише естетичну роль, за допомогою нього акваторія ставу очищується і насичується киснем, а відтак у воді менше розмножуються синьо-зелені водорослі, які шкодять рибам. Також з вівторка, 22 квітня, працює фонтан на відпочинковій зоні «Циганка». Це пішохідний фонтан, які полюбляють діти.

В міській раді зазначили, що фонтани працюватимуть за хорошої погоди щоденно з 11:00 по 20:00. В Тернополі є ще п’ять великих фонтанів. Чотири з них запрацюють з травня, а ще один наразі на ремонті вже кілька років.