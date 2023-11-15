Чоловіка зафіксували на камерах відеонагляду

У Тернополі поліцейські оголосили в розшук невідомого чоловіка, який домагався учнів біля навчального закладу. Випадок трапився близько обіду на вулиці Протасевича на «Східному» масиві. Тернополян, які знають цього чоловіка, або володіють якоюсь інформацією, просять анонімно телефонувати в поліцію.

Правоохоронці в Тернополі розшукують невідомого чоловіка, який намагався вчинити розпусні дії щодо неповнолітніх. Інцидент трапився близько 14:20 7 листопада, повідомили в поліції Тернопільщини в середу, 15 листопада. Невідомий чоловік, перебуваючи поблизу Тернопільської спеціалізованої школи №17 на вулиці Протасевича, 6А, підходив до дітей і пропонував їм непристойні речі.

Розшукуваний був одягнутий в сині спортивні штани та чорну спортивну куртку, на голові мав чорну спортивну кепку. На вигляд чоловіку від 45 до 60 років.

Працівники поліції звертаються до жителів міста допомогти встановити особу правопорушника. Інформацію можна повідомити зателефонувавши на лінію «102». Для додзвонювача гарантується анонімність.