На Рівненщині судитимуть чоловіка, який впродовж семи років вчиняв сексуальне насильство щодо малолітньої дівчинки. Йому загрожує до 15 років ув’язнення.

Як повідомила прес-служба прокуратури Рівненщини, слідство встановило, що дорослий чоловік упродовж майже семи років розбещував малолітню дівчинку. Вперше розпусні дії він вчинив, коли йому було 55 років, а дівчинці – дев’ять.

«Він заманював дитину до себе додому та на роботу ще проживаючи у Радивилівському районі, а продовжив розбещення уже в Рівному, коли він і потерпіла переїхали проживати до обласного центру. Дитина нічого не розповідала батькам, оскільки з огляду на свій вік не могла усвідомлювати всіх наслідків протиправних дій з боку обвинуваченого», – йдеться у повідомленні. За яких обставин викрили зловмисника, наразі не уточнюють.

Чоловікові вручили підозру за ч.1 та ч.2 ст. 156 ККУ (розбещення неповнолітніх), ч.3 ст. 153 ККУ (сексуальне насильство). Окрім цього, під час обшуку в нього вдома у лютому цього року правоохоронці вилучили дитячу порнографію, тож також йому вручили підозру за ч.1 ст. 301-1 ККУ (отримання доступу до дитячої порнографії).

Станом на 6 листопада розслідування справи завершене, матеріали скерували до суду. Зловмиснику загрожує до 15 років ув’язнення.