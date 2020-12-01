Туреччина також запровадила комендантську годину в будні, яка дотепер діяла лише у вихідні

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган у понеділок оголосив про посилення обмежувальних заходів для боротьби з поширенням коронавірусу, пише «Інтерфакс-Україна» з посиланням на турецькі ЗМІ.

Нові заходи, які почали діяти з вівторка, 1 грудня, передбачають комендантську годину на всій території країни у будні – з 21:00 до 05:00 ранку за місцевим часом (з 22:00 до 06:00 за Києвом). Також нові обмеження запроваджують заборону виходити на вулицю у вихідні – з 21:00 вечора п'ятниці до 05:00 ранку понеділка.

Ердоган також повідомив, що в рамках нових карантинних заходів молодим людям до 20 років і літнім людям поза 65 років заборонено користуватися громадським транспортом. Ресторанам дозволено працювати тільки на доставку. Для відвідування торговельних центрів потрібно буде оформляти спеціальну перепустку.

До цього в Туреччині діяла комендантська година лише у вихідні. Однак захворюваність на коронавірус у країні, незважаючи на вжиті заходи, продовжувала зростати.

З початку спалаху Covid-19 у Туреччині було зафіксовано понад 600 тис. випадків захворювання на коронавірус. Понад 13,5 тис. людей померли.