Автомобіль, який в'їхав у натовп глядачів

В Угорщині під час проведення ралійних перегонів машина одного із учасників злетіла з дороги та в’їхала у натовп глядачів. Четверо людей загинули. Про це повідомили в поліції Угорщини у неділю, 24 березня.

Смертельна аварія сталась на північному заході Угорщини між містами Лабатлан [Lábatlan] і Байот [Bajót].

За даними угорської поліції, автомобіль, який брав участь у ралійних перегонах, з невстановленої причини знесло з дороги, внаслідок чого авто в’їхало у натовп глядачів.

«За поточною інформацією, чотири людини загинули, семеро отримали поранення. Обставини з'ясовуються», – повідомили в поліції Угорщини.

Угорські журналісти опублікували відео з місця події.

За інформацією угорського сайту новин Index, на місце аварії прибули вісім машин швидкої допомоги та чотири вертольоти рятувальників.

«​​Одну дитину доставили до лікарні у важкому стані із загрозою для життя. Шість осіб, у тому числі дитину, – з легкими травмами», – розповів журналістам речник Національної служби швидкої допомоги.

За інформацією угорських журналістів, у глядачів в’їхав автомобіль Skoda Fabia R5. За словами свідків події, авто їхало на швидкості понад 100 км/год.