У понеділок, 13 лютого, майже по всій Україні не відключатимуть світло, свідчать повідомлення обленерго. Це пов’язано з тим, що оператор енергосистеми «Укренерго» не надав лімітів споживання для областей.

Так, ввечері 12 лютого компанія ДТЕК повідомила, що, оскільки лімітів на споживання електроенергії не встановлено, то в Києві, а також у Київській, Одеській та Дніпропетровській областях світло не вимикатимуть.

Згодом подібні повідомлення опублікували «Прикарпаттяобленерго», «Чернівціобленерго», «Волиньобленерго», «Рівнеобленерго», «Закарпаттяобленерго», «Запоріжжяобленерго» та інші. Водночас, станом на 21:30 неділі про «безліміт» не повідомили «Житомиробленерго», «Львівобленерго», «Тернопільобленерго».

Так, «Вінницяобленерго» повідомило, що в цей день у області вимірюватимуть реальне споживання електроенергії. У подальшому ці дані використають для надання кожній області точніших лімітів.

«Хмельницькобленерго» також повідомило про відсутність лімітів енергоспоживання для області. Однак там зауважили, що після останньої російської атаки в північних громадах області можливі мережеві обмеження.

Згодом інформацію про те, що в більшості областей 13 лютого світло не відключатимуть, підтвердив керівник «Укренерго» Володимир Кудрицький. За його словами, локальні мережеві обмеження можливі на Харківщині, Хмельниччині й Одещині.

Нагадаємо, «Укренерго» планувало в період з 7 лютого вимірювати реальне споживання для кожної області: для кожного регіону було визначено «день без відключення». Утім, після російського ракетного удару по енергоінфраструктурі 10 лютого ці графіки скасували.