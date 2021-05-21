Верховна Рада прийняла за основу в першому читанні законопроект про створення в Україні Служби військового капеланства. Документ підтримали 299 народних депутатів на засіданні парламенту в п’ятницю, 21 травня. Законопроект передбачає створення Служби військового капеланства як самостійного структурного підрозділу у складі військових формувань, пише «Громадське».

Капелани – священнослужителі, які поєднують свій церковний сан з іншою діяльністю. Капеланом може бути громадянин України з вищою богословською освітою, який є священнослужителем зареєстрованої в Україні церкви чи релігійної організації та який отримав мандат від власної церкви на право здійснювати капеланську діяльність.

Капелани-військовослужбовці будуть підпорядковуватися безпосередньо командуванню військової частини. У законопроекті зазначено, що чисельність військових капеланів не може бути меншою ніж 0,2% чисельності відповідного військового формування.

Вони не отримуватимуть зброю та боєприпаси, а також не можуть бути залучені до чергувань, нарядів, проведення службових розслідувань. Однак у військових формуваннях капелани відповідатимуть за задоволення духовно-релігійних потреб особового складу.

Як і звичайні військовослужбовці, капелани матимуть відповідні соціальні гарантії та визначені принципи, за якими здійснюватиметься їхня діяльність.

Депутати також пропонують запровадити відповідні квоти конфесійного представництва відповідно до потреб особового складу (з урахуванням різних конфесій) та створити Міжконфесійні ради з питань військового капеланства як дорадчі органи при Міністерстві оборони та Міністерстві внутрішніх справ.