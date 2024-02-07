Зняли серіал у 2022 році

В Україні відбулася телепрем'єра серіалу «Свати. Абсолютно польська історія», який є польською кіноадаптація скандального російськомовного серіалу, зробленого в Україні. Права на формат кілька років тому придбала компанія-виробник телепрограм Polot Media.

За сюжетом, подружжя Аня та Матеуш несподівано вирішують поїхати у відпустку та просять батьків приглянути за їхньою 7-річною донькою Маєю. Однак через помилку до них приїжджають батьки Ані (Вацлав та Кристина Гонсіор) із села, а також батьки Матеуша (Івона та Єжи Квятковські) з великого міста.

Головні ролі у серіалі виконали польські актори Моніка Кшивковська (Івона Квятковська), Маріуш Кілян (Єжи Квятковський), Павло Кослик (Вацлав Гонсіор), Беата Шимшайнер (Кристина Гонсіор) та інші.

Цей серіал зняли у Польщі. На цю мить вийшло два сезони, кожен з яких складається з 8 епізодів. Польська прем'єра фільму відбулась 7 квітня 2023 року на Polsat Box Go.

Нагадаємо, «Свати» - комедійний російськомовний телесеріал студії «Квартал 95». Після того як деяким акторам був заборонений в’їзд в Україну серіал вирішили знімати у Білорусі. У зв'язку зі скандалом через антиукраїнські заяви акторів серіалу зйомки 7 сезону було скасовано.

У 2017 році показ серіалу в Україні заборонили до показу в Україні через участь у ньому артистів, які підтримали агресивну політику Росії. Крім того у серіалі легко побачити радянську символіку, портрети Сталіна та заборонені в Україні «георгіївські стрічки».

У 2019 році канал 1+1 поновив показ. Це стало можливим тому, що телеканал виграв судову справу зі зняття заборони Держкіно на показ серіалу в Україні. З 2021 році канал показував шоу з українським дубляжем.

Нагадаємо також, що Польща купила права на зйомки власної версії серіалу «Слуга народу».