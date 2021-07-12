Nissan Leaf став першим масовим електромобілем у світі

Із 2015 року українці придбали 27 732 електроавто, більшість з них потрапили в Україну вже з пробігом. Серед найпопулярніших брендів автівок – Nissan, Tesla та Chevrolet.

Трохи менше половини всіх електричних авто, зареєстрованих в Україні, припадає на одну модель – Nissan Leaf. Їх нараховується аж 13 656 одиниць, повідомляє сервіс Опендатабот.

На другому місці за популярністю – електромобілі Tesla, їх в країні їздить вже 4326. Але, на відміну від Nissan, аж трьох моделей: Model S – 1866, Model 3 – 1552, Model Х – 851 одиниць.

На третьому місці у рейтингу популярності — електромобілі Chevrolet, загалом їх 1458. Найпопулярніша модель – Bolt EV, українці придбали 1300 таких авто.

Цікаво, що більшість електричних авто — а саме 26 206 — були придбані й ввезені за кордону вже з пробігом. Решта придбані а території України новими.