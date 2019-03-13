В Україні офіційно дозволили торгувати облігаціями уряду США

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) прийняла рішення щодо допуску казначейських нот (облігацій) уряду США та акцій Apple до торгів в Україні, повідомила прес-служба НКЦПФР.

«Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку вирішила: прийняти рішення про допуск облігацій іноземної держави (казначейських нот уряду США/U.S. Treasury notes) (ISIN US9128283U26) до обігу на території України», – сказано у повідомленні.

Щодо допуску казначейських нот уряду США до торгів в Україні було прийняте рішення НКЦПФР №155 від 12 березня 2019 року. Як пише видання FinClub, це облігації з погашенням 31 січня 2023 року. Їх номінал – 100 доларів, а прибутковість – 2,375%. Зараз вони котируються за ціною 99,77 доларів.

Крім того, комісія прийняла рішення щодо допуску акцій корпорації Apple (код ISIN – US0378331005) до обігу на території України. Акції зараз котируються по $182,22. Як повідомляв раніше ZAXID.NET, акції Apple в Україні продаватиме компанія «БТС Брокер».

Зазначимо, що купувати акції іноземних компаній в Україні може кожен охочий.