В Україні офіційно запрацював локалізований сайт стрімінгового сервісу HBO Max. Для українців доступні два тарифні плани, окремо можна додати спортивний контент.

Бібліотека сервісу пропонує доступ до проєктів від HBO та Max Originals, стрічок у всесвіт DC, серії фільмів про Гаррі Поттера. Також доступні культові серіали «Друзі» та «Секс і місто». Переглянути фільми можна як через застосунок, так і через вебсайт. Крім цього, платформа дозволяє завантажувати контент для офлайн-перегляду.

Для українців доступні два тарифні плани:

«Стандарт» – 7,99 € /місяць. Дозволяє дивитися контент на двох пристроях, а також мати до 30 завантажень для офлайн-перегляду;

«Преміум» – 9,99 € /місяць. Кількість пристроїв збільшиться до чотирьох, а також можна буде завантажувати для офлайн-перегляду до 100 епізодів.

Додатково можна буде доєднати спортивний контент каналів Eurosport 1 і Eurosport 2 за €3 на місяць. Крім цього, підписники українського сервісу Megogo зможуть переглядати серіали від HBO у тарифі «Максимальний» без додаткової оплати.

HBO Max – це стрімінговий сервіс, запущений у травні 2020 року компанією WarnerMedia. Платформа поєднує контент телеканалу HBO з фільмами та серіалами Warner Bros., а також оригінальні проєкти Max Originals. Серед найпопулярніших серіалів, які випускає HBO, – «Гра престолів» (Game of Thrones), «Спадкоємці» (Succession), «Ейфорія» (Euphoria), «Справжній детектив» (True Detective).