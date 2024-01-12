Фільм вийде у прокат 8 лютого

В Україні 8 лютого розпочнуться покази німецької драми «Учительська». Головну роль у картині виконала акторка Леоні Бенеш, відома за своїми роботами в серіалах «Корона» й «Вавилон-Берлін». Нещодавно «Учительську» відібрали в шортлист премії «Оскар» у категорії «найкращий міжнародний фільм».

Головна героїня – молода вчителька-ідеалістка Карла Новак. Коли одного з учнів школи підозрюють у крадіжці, вона вирішує докопатися до суті справи. Однак її, на перший погляд, невинні дії згодом призводять до непередбачуваних наслідків. Події викривають всі негативні риси системи освіти, впливу вчителів, батьків та учнів одне на одного. Одна драматична подія перетворюється на психологічну війну, а сама Карла опиняється між своїми ідеалами та шкільною системою, де наслідки її дій загрожують зламати її саму.

Режисер і співавтор сценарію – Ількер Чатак, володар студентського «Оскара» 2015 року за свій короткий метр «Садакат». Операторка – Джудіт Кауфманн, відома за свою роботу над фільмом «Корсет» про знамениту австрійську імператрицю Сісі.

Світова прем’єра відбулася на Берлінському міжнародному кінофестивалі 2023, фільм показали в секції «Панорама».

Українська прем’єра відбулася на 29-му кінофестивалі «Нове німецьке кіно».