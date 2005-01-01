В Україні розпочала роботу Рада з питань інтелектуальної власності основним завданням якої є координація взаємодії органів виконавчої влади, бізнесу та громадського сектору. Про це повідомляє прес-служба Мінекономрозвитку.

Як повідомляється, основними завданнями Ради є координація взаємодії органів виконавчої влади, бізнесу та громадського сектору у сфері інтелектуальної власності та визначення шляхів та механізмів розв’язання проблемних питань, які виникають під час формування та реалізації державної політики у сфері інтелектуальної власності.

На Раду також покладена розробка законодавчих змін у сфері інтелектуальної власності, зокрема щодо розвитку цієї сфери, забезпечення інтеграції України у міжнародний та європейський інтелектуальний простір з урахуванням національних інтересів України, розвитку і реформування державної системи правової охорони інтелектуальної власності тощо.

Нагадаємо, що Верховна Рада України 15 травня підтримала в другому читанні і в цілому законопроект, який встановлює правила роботи організацій колективного управління (ОКУ) авторськими правами.