Львів'янин сплатить ₴10,2 тис. за незаконну ретрансляцію телеканалів «Футбол 1» і «Футбол 2»

Франківський районний суд Львова оштрафував на 10,2 тис. грн чоловіка, який втрутився в роботу мережі ТОВ «ТРК "Україна"» з метою несанкціонованої ретрансляції телеканалів «Футбол 1» та «Футбол 2». Про це стало відомо з вироку, опублікованого в Єдиному реєстрі судових рішень.

Як сказано у вироку суду, у січні цього року обвинувачений за грошову винагороду встановив у квартирах двох львів'ян супутникові антени та налаштував їх так, щоб господарі могли безоплатно переглядати телеканали «Футбол 1» і «Футбол 2», які належать ТОВ «ТРК "Україна"». За це від власників обох квартир він отримав по 6,8 тис. грн.

Такі дії обвинуваченого кваліфікували за ч.1 ст.361 (Незаконне втручання в роботу електронно-обчислювальних машин, систем та комп'ютерних мереж) та ч.1 ст.176 (Порушення авторських та суміжних прав) Кримінального кодексу України.

У вироку суду також вказано, що цим втручанням в мережу ТОВ «ТРК "Україна"» він завдав підприємству збитки у розмірі 92 тис. грн. Однак у вироку не сказано, чи подавало ТОВ «ТРК "Україна"» цивільний позов про відшкодування завданих збитків.

Обвинувачений уклав з прокурором угоду про визнання винуватості і, як результат, суд призначив йому штраф у розмірі 10,2 тис. грн