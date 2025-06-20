Будівельні роботи другої черги планували завершити до кінця 2026 року

Державна установа «Національне військове меморіальне кладовище» скасувала рішення про те, що ТОВ «Будівельна фірма Паритетбудінвест» перемогла в конкурсі на будівництво другої черги головного військового кладовища під Києвом. Про це йдеться на сторінці тендеру у системі Prozorro.

За даними Prozorro, тендер на нове будівництво Національного військового меморіального кладовища у межах Гатненської громади на Київщині скасували 17 червня 2025 року. У конкурсі брали участь три компанії, які претендували на будівництво другої черги меморіального комплексу:

ТОВ «Група компаній «Автострада» з пропозицією 1,15 млрд грн,

ТОВ «Будівельна фірма «Преміумстанртбуд» – 1,31 млрд грн,

ТОВ «Будівельна фірма «Паритетбудінвест» – 1,21 млрд грн, яку обрали переможцем.

Втім, причиною скасування тендеру стала низка скарг ТОВ «Автострада» щодо дискримінаційних вимог з боку замовника. Компанія зверталася до Антимонопольного комітету тричі – в результаті оскаржень результатів тендер зобов’язали закрити.

Після рішення АМКУ замовник відхилив пропозиції всіх компаній, які брали участь у конкурсі на тендер. Наступні торги та обрання компанії-переможця заплановані на 2 липня 2025 року. Завершити роботи планували до кінця 2026 року.

Зазначимо, згідно з документацією, друга черга будівництва Національного військового кладовища буде складатися з двох стел перед в’їздом до меморіалу, 100-метрового флагштока, крематорію, п’ятьох монументів та колумбарних стін. Крім того, компанія-переможець має прокласти каналізацію, водо- та електропостачання, облаштувати пішоходні доріжки між секторами зони поховань та бічні проїзди. Очікувана вартість проєкту – 1,31 млрд грн.

Нагадаємо, на тендер з будівництв першої черги військового кладовища на Київщині прийшла одна компанія – «Білдінг Юа», створена через день після оголошення конкурсу на будівництво. Консорціум запропонував вартість робіт на рівні 1,75 млрд грн (на 41,96 млн грн менше від очікуваної ціни замовника). Будівельні роботи цього етапу повинні бути завершені до кінця 2025 року.