В Україні запрацювала нова функція Instagram, що дозволяє користувачам додавати в Stories музику під час публікації. На це у вівторок, 2 серпня, звернули увагу користувачі Instagram, повідомляє Ліга.Tech.

Щоб додати музику в Stories, необхідно оновити додаток до останньої версії, відкрити камеру в Instagram-stories, вибрати фото або відео з галереї, натиснути на позначку «Стікери» та вибрати стікер «Музика». Далі необхідно вибрати потрібну вам пісню з бібліотеки Instagram, вибрати фрагмент, додати текст, ім'я виконавця та назву пісні.

Зазначимо, що в бібліотеці Instagram також можна переглядати тематичні музичні підбірки чи шукати потрібну пісню самостійно.

Нагадаємо, що ця опція в Instagram доступна з 2018 року, але в українському сегменті соціальної мережі з'явилася тільки тепер. При цьому, раніше в Україні музика, додана зарубіжними користувачами в Stories, блокувалася.