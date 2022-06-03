Нова функція соціальної мережі Iнстаграм, спрямована на допомогу в пошуку зниклих дітей, незабаром запрацює в Україні, повідомляється в її блозі.

«Ми знаємо, що шанси знайти зниклу дитину збільшуються, коли більше людей її шукають, особливо в перші кілька годин. За допомогою нової функції AMBER Alerts, після того як правоохоронні органи її активують, коли ви перебуватимете у визначеній зоні пошуку дитини, сповіщення тепер з’явиться у вашій стрічці Iнстаграм», – йдеться в повідомленні.

Сповіщення міститиме важливу інформацію про дитину, яка включає її фотографію, опис, місце зникнення та будь-яку іншу доступну інформацію, яку можна надати. Цим сповіщенням можна буде поділитися з друзями для подальшого поширення інформації.

«Ці сповіщення рідкісні та характерні для області пошуку. Якщо ви його отримали, це означає, що поблизу триває активний пошук зниклої дитини. Щоб знати, кому показувати ці сповіщення, ми використовуємо різноманітні сигнали, зокрема місто, яке ви вказали у своєму профілі, вашу IP-адресу та служби визначення місцезнаходження (якщо вони у вас увімкнені)», – пояснили в Instagram.

Найближчими тижнями нова функція, в розробці якої допомагали правоохоронні органи США, Великої Британії, Австралії й Мексики, стане доступною для користувачів із 25 країн, зокрема й України.

У 2015 році функція AMBER Alerts була запущена у Facebook (входить до корпорації Meta разом з Instagram). Відтоді спеціальне сповіщення допомогло знайти сотні дітей у США та в усьому світі.

У вересні 2021 року повідомлялося про те, що Facebook запускає AMBER Alerts для українських користувачів.