Google Bard запустили у травні у 180 країнах світу, а 13 липня він став доступним в Україні

В Україні став доступним штучний інтелект від компанії Google – Google Bard, повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

«Відсьогодні українці можуть скористатися всіма можливостями розмовного бота українською мовою та оптимізувати свій час. Bard може відповісти на будь-яке запитання», – написав він у своєму Telegram-каналі в четвер, 13 липня.

У Google Bard є можливість впорядковувати розмови й запити, щоб знаходити їх швидше та зручніше, а також присутнє голосове відтворення відповідей. Запити також можна робити голосом, для цього потрібно натиснути на кнопку мікрофона й надати відповідні дозволи.

Сервіс Google Bard доступний за цим посиланням. Перед його використанням буде надано попередження про те, що штучний інтелект може надавати неточні або неприйнятні відповіді. В користувачів є можливість ставити вподобання його відповідям.

Сервіс Google Bard став доступним у 180 країнах світу на початку травня, однак дотепер українці могли його використовувати лише через VPN.

Нагадаємо, в лютому для українців став доступним сервіс штучного інтелекту Chat GPT, який для більшості країн світу запустили ще в грудні 2022 року.