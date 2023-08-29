Основним фокусом діяльності центру стане підтримка сімейних форм виховання

В Україні створили Координаційний центр із розвитку сімейного виховання та догляду дітей. Він сприятиме переходу від інтернатів до сімейних форм виховання дітей-сиріт чи дітей, позбавлених батьківського піклування. Про це повідомили у Мінреінтеграції.

Центр створили за ініціативи президента Володимира Зеленського та першої леді Олени Зеленської за підтримки президентки Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн.

Центр працюватиме задля узгодження дій центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств та інших установ у питаннях підготовки й виконання національного плану сімейного виховання та догляду дітей в Україні.

Основним фокусом діяльності центру стане підтримка сімейних форм виховання, а саме великих прийомних родин.

«Безцінне відчуття родини повинна мати кожна дитина. Саме тому Україна зобов’язалася перейти до сімейних форм виховання. В Україні відкрився Координаційний центр із розвитку сімейного виховання та догляду дітей, створений за підтримки президентки Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн. Він стане мозковим центром цієї реформи, особливо важливої тепер, коли через Росію сиріт у нашій країні більшає щодня. Наш моральний обов’язок – підхопити цих дітей просто зараз, дати їм тепло, на яке вони заслуговують», – зазначила Олена Зеленська.

Координаційний центр працює за підтримки Європейського Союзу та Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) в Україні.