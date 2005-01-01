В Україні створять кіберполігон Збройних сил

СуспільствоОлег Костюк, 31 травня1720

До теми

В Україні створять кіберполігон Збройних сил
фото з відкритих джерел
НАТО допомагає Україні створити кіберполігон ЗСУ

В Україні в рамках трастового фонду НАТО з кіберзахисту створюється кіберполігон Збройних сил. Про це повідомив т.в.о.начальника Головного управління військового співробітництва Генерального штабу ЗСУ Валентин Левчик на брифінгу в Києві, повідомляє УНІАН.

За його словами, відповідальним органом державної влади за реалізацію проекту цього трастового фонду є Служби безпеки України, але в рамках цього трастового фонду НАТО.

«Тут я хочу зауважити, що відповідальним органом державної влади за реалізацію проекту цього трастового фонду є СБУ, але в рамках цього трастового фонду Збройними силами реалізується пілотний проект зі створення кіберполігону ЗСУ. Цікавий проект», – зауважив Левчик.

За його словами, цей проект націлений на розвиток оперативних спроможностей та сприяння загальній трансформації української армії.

«Зараз працюють вісім таких фондів, шість з яких були започатковані на виконання рішень саміту НАТО в Уельсі, у вересні 2014 року, на фоні агресії Росії проти України», – заявив він.

Нагадаємо, раніше повідомлялось про те, що розвідка США очікує, що Росія у 2018 році посилить кібератаки проти України.

Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

До теми

США планують виділити Україні $250 млн доларів на допомогу у сфері безпеки ZAXID.NET
Російський мобільний додаток збирає персональну інформацію про українських військових ZAXID.NET
Розвідка США очікує, що Росія у 2018 році посилить кібератаки проти України ZAXID.NET
Пропозиції партнерів
Останні новини
більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання не нижче першого абзацу на "Zaxid.net" — обов’язкові. Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди "Zaxid.net". Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами. Усі права захищені. © 2005—2018, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», "Zaxid.net".

Рубрики

Читай нас

Редакція

Made by
Залиште відгук