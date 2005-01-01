В Україні створять кіберполігон Збройних сил

НАТО допомагає Україні створити кіберполігон ЗСУ

В Україні в рамках трастового фонду НАТО з кіберзахисту створюється кіберполігон Збройних сил. Про це повідомив т.в.о.начальника Головного управління військового співробітництва Генерального штабу ЗСУ Валентин Левчик на брифінгу в Києві, повідомляє УНІАН.

За його словами, відповідальним органом державної влади за реалізацію проекту цього трастового фонду є Служби безпеки України, але в рамках цього трастового фонду НАТО.

«Тут я хочу зауважити, що відповідальним органом державної влади за реалізацію проекту цього трастового фонду є СБУ, але в рамках цього трастового фонду Збройними силами реалізується пілотний проект зі створення кіберполігону ЗСУ. Цікавий проект», – зауважив Левчик.

За його словами, цей проект націлений на розвиток оперативних спроможностей та сприяння загальній трансформації української армії.

«Зараз працюють вісім таких фондів, шість з яких були започатковані на виконання рішень саміту НАТО в Уельсі, у вересні 2014 року, на фоні агресії Росії проти України», – заявив він.

Нагадаємо, раніше повідомлялось про те, що розвідка США очікує, що Росія у 2018 році посилить кібератаки проти України.