У 2017 році скоєно майже на тисячу випадків вбивств менше, ніж в 2016 році

В Україні у 2017 році скоєно 5180 вбивств, що майже на тисячу випадків менше, ніж в 2016 році. Про це повідомили в Генеральній прокуратурі України, інформують «Українські новини».

Як повідомляється, до цієї категорії увійшли злочини, які кваліфікуються за статтями 115-118 Кримінального кодексу, тобто: умисні вбивства, вбивства скоєні в стані сильного душевного хвилювання, умисні вбивства матір'ю новонародженого, вбивства при перевищенні меж необхідної оборони або перевищенні заходів, необхідних для затримання злочинця.

З них очевидних умисних вбивств (замахів) у минулому році було здійснено 1633.

Як зазначається, у той же час в 2016 році в Україні було скоєне 6051 вбивство.

Зазначимо, що раніше в Нацполіції заявили, що в Україні за 2017 рік розкрили 1387 вбивств з 1551 скоєного і 466 убивств минулих років.