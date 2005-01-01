Нацполіція оприлюднила дані про розкриття вбивств за останні 20 років

У 2017 році з 1551 скоєного вбивства особа злочинця була встановлена у 1387 випадках

У 2017 році з 1551 скоєного вбивства особа злочинця була встановлена у 1387 випадках, також було розкрито 466 вбивств минулих років. Дану статистику навів перший заступник голови Національної поліції - начальник кримінальної поліції В'ячеслав Аброськін.

Свій допис у Facebook чиновник розмістив у відповідь на чутки у ЗМІ щодо злочинності в Україні на рівні 1990-х років.

«Останнім часом з’явилось дуже багато «фахівців», які говорять про те, що у нас в державі рівень злочинності знаходиться на рівні 90-х років. Це згодом підхоплює російська пропаганда і вже на весь світ транслює про «разгул криміналу в Україні» задля дискредитації нашої країни на міжнародній арені через демонстрацію начебто нашої «неспроможності навести лад та забезпечити правопорядок», – написав Аброськін у своєму Facebook.

Він зазначив, що саме через це вирішив надати інформацію щодо дійсної ситуації по скоєнню та розкриттю навмисних вбивств за останні 20 років на території нашої країни.

«1997 – 2002 рр. - відповідно це 4529 і 4296; 2014 рік – 4389; 2015 рік – 3004; 2017 рік – 1551», – написав він.

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Інфографік Нацполіції України

«Для нас важлива життя кожної людини, кожного громадянина нашої країни, незалежно від політичних уподобань та громадської активності», – додав Аброськін.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що протягом 2017 року в Україні було скоєно понад півтори тисячі вбивств, більшість із яких розкрита правоохоронцями.